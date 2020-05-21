Pandemi ve futbol

Ebru Akgür Pehlivan

Dünyadaki herşey gibi futbolda koranavirüsten etkilendi. Birçok ülkede ligler ile ilgili farklı kararlar üretildi. Bizim ülkemizde ise oynanamayan 8 haftanın tamamlanmasına karar verildi. Bu kararı farklı açılardan eleştiren kesimler de vardı, doğru bulanlar da.Ülkede bir ayı aşkın süredir vaka olmaması içimize su serperken, futbolun başlamasının riskli olduğu faktörünüde yok denecek kadar aza indirdi.Bu koronavirüs açısıydı.Ancak ülkemizde düşünülmesi gereken farklı noktolarda mevcut. Aşırı sıcak hava gibi! Son günlerde antrenmanlar başlamasına rağmen bu konu tartışılmaya devam ediyor.Evet bana görede bu sıcaklarda antrenman yapmak çok zor. Bunu sadace süper lig için değil tüm ligler için söylüyorum.

Neden oynatılıyor peki? Ucunda Şampiyonlar ligi yok, Uefa yok! Özellikle Süper Ligde şampiyon kendini belli etmişken.Böyle düşünenlerin hiçbiri de haksız değil elbette. Ancak yüzyıllardır dünya böyle birşey yaşamamış, bizi her alanda bazı kısıtlmalara mecbur etmiş pademi bu sezon futbol içinde herkesi memnun edemeyecek kararların eşiğine getirmiştir. Hangi formülü uygularsanız uygulayın illaki birileri menun olmayacaktı.Bence KTFF liglerin oynatılması kararını özellikle alt lige düşme- üst lige yükselme açısından adaletli olacağını düşündüğü için aldı. Adalet için futbolcuların aşırı sıcaklardan etkilenebileceği düşüncesini biraz gölgede bıraktı.

Umuyorum maç takvimlendirmesi de adaletli ve yaz sıcakları düşünelerek yapılır. 8 haftayı erken bitireceğiz diye 3 günde bir maç oynatılmamalı. Takımların kadro genişliği de ortada. İki-üç takım dışında çoğunun kadrosu kısıtlı. Adaletli olalım düşen çıkan oynayarak belli olsun derken, maksat oynatmak arasındaki ince çizgiden şaşmayalım. Alınan kararları tartışmayı biraz geride bırakmak gerektiğinide eklem gerek artık takımlar için konsatre ve çalışma zamanı. Sahada olan herkesin emeği çok kıymetli.Daha güzel günlerin yaklaştığını kimse unutmasın.