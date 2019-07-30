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Özyıldırım ve Özorun Rusya’da şampiyon

Özyıldırım ve Özorun Rusya’da şampiyon

30 Temmuz 2019 Salı 09:00
Özyıldırım ve Özorun Rusya’da şampiyon

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Ömer Özyıldırım ve Özper Özorun, Dünya Güreşinde bir numara olan Rusya’da Kaliningrad şehrinde yapılan uluslararası Beloglazov güreş turnuvasında Şampiyon oldu. Şampiyon Güreşçilerimize Madalyalarını Olimpiyat Şampiyonu Anatoly Beloglazov verdi.

Ömer Özyıldırım ve Özper Özorun, Dünya Güreşinde bir numara olan Rusya da Kaliningrad şehrinde yapılan uluslararası Beloglazov güreş turnuvasında KKTC’yi başarı ile temsil ettiler. Ömer Özyıldırım, Çeyrek finalde Kazakistan’lı rakibini 6-4, yarı finalde Ukrayna’lı rakibini ise 5-3 yenerek finale yükseldi. Özyıldırım, finalde Rus rakibi ile 4-4 berabere kalmasına rağmen son sayıyı aldığı için Şampiyonluğu kucaklayan isim oldu. Diğer bir başarılı güreşçimiz Özper Özorun ise yarı finalde Moldova’lı rakibine minderi dar ederek 8-2 gelip galip geldi. Finalde ise Rus rakibi ile karşılaşan Özorun, 6-2 galip gelerek Özyıldırım’dan sonra Şampiyon olan 2.güreşçimiz oldu.

Anahtar Kelimeler:
Ömer ÖzyıldırımÖzper Özorun
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