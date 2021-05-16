Özlenen Lefke'yi tekrar yaratacağız

Lefke Teknik direktörü Toygar Davulcu, futbolun yeniden başlaması durumunda özlenen Lefke’nin olacağını söyledi.

System üzerinde başarı yakalanabilir

Lefke’de çalıştığı geçmiş dönemde transfer yapmadığını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı Toygar Davulcu, bunun bu dönemde de böyle göründüğünü ifade etti. Ancak tüm bunların kötü bir takım olacağının anlamına gelmediğine dikkat çeken Lefke teknik direktörü Toygar Davulcu, her dönemde oyuncu üstünde başarıya değil, sistem üzerinde başarıyı yakalayabileceği felsefeyi yaratmaya çalıştığını ifade etti.

Karadağ ruhuyla mücadele edeceğiz

Lefke taraftarına da mesaj gönderen Davulcu, futbolun başlaması durumunda, oyuncu grubunun forması, arması için, ve Karadağ ruhuyla mücadele edeceğini ifade etti. Kıbrıs Türk futbolunun Lefke’ye ihtiyacı olduğunu ifade eden, tecrübeli teknik adam ülkede bir yıldan fazladır futbolun oynanmadığını belirterek, maddi gelirden geri kalan birçok futbolcunun olduğunu ifade etti.

Lefke’nin bu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu da ifade eden tecrübeli çalıştırıcı Toygar Davulcu, futbolun oynanması durumunda ise özlenen Lefke’yi yaratacaklarını belirtti.

Lefke benim için önemlidir

Lefke takımında 2014 yılında kupa şampiyonluğu ile tarihi başarıyı hatırlatan Toygar Davulcu, o dönemden sonra yeniden Lefke’nin başına gelmesinin kendisi adına mutluluk verici olduğunu söyledi. Göreve gelişi sonrasında yönetimle yaptığı görüşmede serbest transfer hakkı bulunan Aykut ve Yakup kardeşlerle birlikte Kasım’ın ayrılık durumunu hatırlatan Davulcu, antrenörlük kariyerinde farklı bir yeri olan Lefke takımında görevi seve seve kabul ettiğini söyledi.

Üst sıralara oynayan bir Lefke yaratacağız

Lefke’nin son yıllarda orta sıralarda yer aldığına da dikkat çeken Toygar Davulcu, yola çıkarken üç transfer ile üst sıralara oynayan iyi bir Lefke yaratma düşüncesi olduğunu belirtti. Kulüplerimizin ekonomik olarak sıkıntıların hep ortada olduğunun bilinse bile her sezon, rekabetin getirdiği ortamın yanında, yapılan transferlerin olduğunu söyleyen Lefke teknik direktörü Toygar Davulcu, ligin o dönemde oynanacak gibi düşünüldüğünü ve başlayan transfer sürecinde yüksek bedellerin ortaya çıktığını söyledi.

Mevcut oyuncularla kulübü sıkıntıya sokmadan ilerleyeceğiz



Şımarmayan bir takım olacak

Lefke takımı ile taraftar arasında gözle görülür sıkıntı olduğunu ifade eden Toygar Davulcu, taraftarın takımdan koptuğunu ve takıma taraftarın kırgın olduğunu söyledi. Bu yıl ligin başlaması ile birlikte Lefke forması yanında arma ve Karadağ ruhuyla mücadele eden bir Lefke olacağını ifade eden Davulcu, her rakibine saygılı, mağlubiyeti kabul edecek, rakibinin ise elini sıkması yanında, kazandığında da asla şımarmayacak bir takım olacağını söyledi. Kupa şampiyonu oldukları dönemde en centilmen takımın da yine Lefke olduğunu hatırlatan Toygar Davulcu, Lefke’nin de rakipleri kadar değerli olduğunu söyledi.

Salgınla yaşamayı öğrenmeliyiz

Vakaların ortada olduğunu yarın yüksek çıkar mı diye düşündüğümüz dönemle birlikte, az olunca rahatladığımız bir dönem olduğunu belirten Lefke teknik direktörü Toygar Davulcu, bu hastalık ve salgınla yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini ifade etti. Birçok yerin açık olduğu dönemde futbolun kapanmasını doğru bulmadığını ifade eden Toygar Davulcu, bir yıl önce alınan birçok tedbire rağmen aylarca ülkenin sıfır vaka ile sürece devam ettiğini belirtti. O dönem adına sürecin doğru olmadığını geriye dönüp bakıldığına ortaya çıktığını belirten Toygar Davulcu, unutulmaması gereken en önemli olayın ise futbolcuların uzun süre maddi gelirden geri kaldıkları olduğunu söyledi.

BAL ligi bizim altımızdadır

Birçok oyuncunun, bilmediği ve tanımadığı hayalin peşinden koştuğunu ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, BAL ligine giden birçok oyuncunun ise memnun olmadığını söyledi. Giden oyuncunu profesyonel sözleşme yapmasına bir spor adamı olarak sıcak baktığını da hatırlatan Davulcu, bu durumunda ülke olarak gurur verici olduğunu söyledi. BAL liginin bizim altımızda bir lig olduğunu da hatırlatan Toygar Davulcu, oyuncuların buraya gitmelerine çok üzüldüğünü söylerken, bu dönemde yine buraya giden oyunculara sahip çıkamadığını ifade etti.

İyi bir takım olacağız

Zor bir sezon olacağını ifade eden Toygar Davulcu, en iyi takımın kendileri olmadığını iyi bildiklerini belirtirken, en iyi olma yolunda birçok takımın önlerinde olduğunu söyledi. Kıbrıs Türk futbolunun iyi bir Lefke’ye, Lefke’nin de bu dönemde birlik beraberliğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Toygar Davulcu, bunu sağlamaları durumunda hem Kıbrıs Türk futbolunun hem de Lefke’nin kazanacağını söyledi. Sadece oyuncuya değil oyuna inanacakları bir felsefe de olacağını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, iyi bir takım olma yolunda doğru adımlar atacaklarını sözlerine ekledi.

