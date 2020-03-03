Özinal Turnuvası Bozbeyli’nin

Güzelyurt Darts Birliği tarafından düzenlenen Ayşe Özinal Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen ve sponsorluğunu Özinal Ailesi’nin yaptığı turnuvada Caner Bozbeyli şampiyon oldu.

29 sporcunun katıldığı turnuvada Caner Bozbeyli finalde Ata Köse’yi 3-1 mağlup ederek birinciliği elde etti.

Fatih Köse ile Evren Balıkcı arasında yapılan üçüncülük mücadelesini Fatih Köse 3-1 kazandı.

Müsabakalar sonun da dereceye giren sporculara ödülleri Binatlı Başkanı Orsel Neşe, yönetim kurulu Üyesi Hasan Camcıoğlu, Özkan Özinal, Kamil Özinal ve diğer yetkililer tarafından

Alınan sonuçlar şöyle:

Yarı finaller

Caner Bozbeyli-Evren Balıkcı: 3-2

Ata Köse-Fatih Köse: 3-0

Üçüncülük maçı

Fatih Köse-Evren Balıkcı: 3-1

Final maçı

Caner Bozbeyli-Ata Köse: 3-1

Diğer ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Caner Bozbeyli (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Tarık Kurdaş (111 sayı)

En Az Dartta Bitiren Sporcu: Caner Bozbeyli (16 darts)