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Özgürlük Stadı döküm saçım

28 Aralık 2020 Pazartesi 18:41
Özgürlük Stadı döküm saçım
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Bir dönemin en önemli stadı olan Akdoğan Özgürlük Stadı bakımsızlıktan harabeye dönmek üzere

Uzun yıllar ülkenin tek ışıklı sahası olan Akdoğan Özgürlük Stadı şimdilerde bakımsızlıktan dökülmeye başladı.

1974 sonrası uzun yıllar Kıbrıs Türk Futbolunun hizmetinde olan Akdoğan Özgürlük Stadı yine unutuluyor.

Zaman zaman restorasyon yapılan ve Akıncılar, Vadili ve Aydoğan futbol taķımlarının kullanımında olan stad, birçok final maçına da evsahipliği yapmıştı.

Pandemi öncesinde bir kez daha restore edilmesi gündeme gelen stadın atıl vaziyetteki son durumu ve zeminin perişan hali devam ediyor.

Rumca yazılar hala silinmemiş

Bir dönemin en önemli stadı olan sadece maçlar değil konserlerin de yapıldığı Akdoğan Özgürlük Stadı’nın duvarlarında 1974 öncesinden kalan rumca yazılar bile hala duruyor.

Zemin gömeçlerle doldu

1974 sonrasında uzun süre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında bulunan birkaç çim sahadan biri olan Akdoğan Özgürlük Stadı’nın zeminin bugünkü hali içler acısı. Zemin yer yer kururken bazı bölgelerde ise gömeçler çıkmış durumda.

Etraf otlardan geçilmiyor

Futbolun başlamaması nedeniyle sahanın bakımı da yapılmazken stadın içerisinde zemin dışında kalan bölümlerde kurumuş otlar da çirkin görüntü oluştururken muhabir arkadaşlarımız zaman zaman yürümekte de zorlandı.

Çevre temizliği yok

Akdoğan Özgürlük Stadı’nda bir dönem bakım onarım çalışmaları başlarken bu çalışmalar artık yerini sessizliğe ve bakımsızlığa bıraktı. Stadın içinde etrafta bununan kötü görüntü de bir zamanları efsana stadına yakışmıyor.

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Son Güncelleme: 28.12.2020 19:47
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