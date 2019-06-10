Özgün Atakan için oynadılar

KKTC Hentbol Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde organize edilen Özgün Atakan U15 Ligleri dün tamamlandı.

Atatürk Spor Salonu’nda sabah başlayan üçüncülük ve final maçları sonunda şampiyonlar belirlendi.

Günün ilk karşılaşması Özgün Atakan U15 Kızlar Ligi üçüncülüğü için yapıldı. Şahlanspor ile DİGEM takımları arasındaki mücadeleyi 19-11 kazanan Şahlanspor lig üçüncüsü oldu. İlk devresi 11-4 Şahlanspor üstünlüğünde biten maçta Şahlanspor’dan 10 sayı atan Ece ve DİGEM’in 11 sayısının 10’unu kaydeden Zülfiye en skorer oyuncular oldu.

Özgün Atakan U15 Erkekler Ligi üçüncülük maçında ise Yükseliş ile MGA takımları karşı karşıya geldi. Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) takımının üstünlüğünde geçen mücadelede 7 sayı atan MGA takımından Kubilay en skorer oyuncu oldu. Maçı 22-10 kazanan MGA takımı ligi üçüncü bitirdi.

UKÜ VE YDÜ ŞAMPİYON

Özgün Atakan U15 Erkekler ve Kızlar Ligi şampiyonluk maçları hayli heyecanlı geçti. İlk oynanan kızlar finalinde UKÜ ile YDÜ takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi YDÜ takımı 10-5 üstün tamamlarken ikinci devre üstünlüğü eline geçiren UKÜ kızları karşılaşmayı 15-14 kazandı ve Özgün Atakan U15 Kızlar Ligi şampiyonu oldu. Mücadelenin en skorer ismi YDÜ’den 8 sayı atan Nisanur olurken, şampiyon UKÜ’nün en skorer oyuncusu 6 sayı atan Mercan oldu.

Özgün Atakan U15 Liginde günün son mücadelesi erkekler finali oldu. YDÜ ile UKÜ arasındaki final maçının ilk devresi 8-8 eşitlikle bitti. İkinci devrede skor üstünlüğünü yakalayan YDÜ U15’ler maç sonuna kadar bu üstünlüğünü korudu ve mücadeleyi 19-14 kazanarak lig şampiyonluğunu elde etti. Erkekler finalinin en skorer oyuncusu 7 sayı atan YDÜ’den Kaan Orhan Oytun oldu.

ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

ÜÇÜNCÜLÜK

Kızlar

Şahlan-DİGEM: 19-11

Erkekler

Yükseliş-MGA: 10-22

ŞAMPİYONLUK

Kızlar

UKÜ-YDÜ: 15-14

Erkekler

YDÜ-UKÜ: 19-14