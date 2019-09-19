Özgü Bayraktar: "Hedefe iyi başlangıç yaptık"

Yenicami Antrenörü Özgü Bayraktar, K-Pet Süper Lig’in ilk haftasında 5-0 kazanılan Gönyeli maçı ve ikinci haftada oynanacak olan Hamitköy karşılaşması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar ligin ilk maçlarının her zaman zor olduğunu, bundan dolayı galibiyetin önemli olduğunu söyledi. Bayraktar ikinci haftada karşılaşacakları Hamitköy’ün saygı duyulması gereken bir rakip olduğunu, galibiyetlere devam etmek istediklerini kaydetti.

Özgü Bayraktar’ın Gönyeli karşılaşması ile ilgili “Netice istediğimiz gibi bitti. İstediğimiz seviyede bir oyun oynamayı henüz başaramadık. Oyun genelinden memnun değilim. Yapmış olduğumuz hatalar, organizasyon eksikleri var” dedi.

Özgü Bayraktar’ın K-Pet Süper Lig’in ikinci haftasında Pazar günü oynanacak olan Hamitköy karşılaşması ile ilgili değerlendirmesinde ise Hamitköy’ün iyi ve kaliteli bir kadro kurduklarını belirterek “Hücum hatlarında geçen yılın gol kralı John var. Yine bizimle birlikte şampiyonluk yaşayan Oladele takımda. Galibiyetleri devam ettirmek istiyoruz ki en iyi şekilde yolumuza devam edelim” dedi.