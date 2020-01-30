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Özeralp 2 yıl bekleyecek

Lefke’nin uzun yıllardır kalesini koruyan başarılı file bekçisi Mehmet Özeralp futbola ara verdi.

Özeralp 2 yıl bekleyecek

Lefke’nin uzun yıllardır kalesini koruyan başarılı file bekçisi Mehmet Özeralp futbola ara verdi.

30 Ocak 2020 Perşembe 09:39
Özeralp 2 yıl bekleyecek

Yenicami’ye transferi son anda gerçekleşmeyen Mehmet Özeralp dün sabah federasyona giderek 2 yıl futbol oynamayacağına dair bir dilekçe sundu.

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Transferin son gününde Yenicami’nin renklerine katmak istediği Özeralp için 175 bin Türk Lirası teklif sunan Yenicami yönetiminin bu teklifine karşılık Lefke yönetimi önce 250 bin daha sonra da 200 bin Türk Lirası’nda diretince transfer gerçekleşmedi.

Spor servisimize konuşan Mehmet Özeralp şunları söyledi: “Transferin son gününde Yenicami takımına transferim Lefke yöneticilerinin tutumu yüzünden gerçekleşmedi. Yenicami’nin 175 bin Türk Lirası teklif götürdüğü Lefke bu teklife karşılık 250 bin Türk Lirası istedi. Dün transferin son günüydü ve son ana kadar bekledik. Lefke teklifini 200 bin Türk Lirası’na indi ama transfer sona erdiği için transferim gerçekleşmedi.

Federasyona gidip 2 yıl futbol oynamayacağımı yazılı bir dilekçe ile bildirdim. Dilekçem yürürlüğe kondu. Şimdi 2 yıl bekleyeceğim. Lefke takımına 8 sene hizmet verdim ama onların beni düşürdüğü duruma bakınız, yazıklar olsun derim da başka birşey demem.”

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Mehmet Özeralp
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