Özdenkçi Kupası Lefke’nin 2-1

Batı bölgesinin süper lig temsilcisi ile doğu bölgesinin 1.ligdeki İskele temsilcisi Gençler Birliği merhum Meral Özdenkçi anı maçında karşı karşıya geldi. Her iki kulübün ortaklaşa organize ettiği ve geleneksel hale getirilen 3.Meral Özdenkçi anı maçı Lefke 16 Ağustos stadında oynandı. Maça hızlı başlayan taraf iskele oldu ve Göreli’nin getirdiği topta Emre Özsin deplasmanda iskeleyi 1 0 öne geçirdi. İlk yarının sonlarına doğru Kasım’ın ortasında arka direkte Anzi skoru eşitledi 1-1. İlk devrede iskele net 3 4 pozisyondan yararlanamadı. İkinci devre karşılıklı ataklarla geçerken her iki takımda oyuncu değişikliklerine gitti. Maçın son bölümünde orta hakem İsmail Ercan yan hakeminin uyarısı ile Lefke lehine penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Kasım skoru 2 1 yaptı. Maçta bu skorla sona erdi. Mac sonrası düzenlenen törende merhum’un ailesi ödülleri verdi.