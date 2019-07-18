Özbilgehan FEF Hukuk Başkanı oldu

Girne temsilcisi Ozanköy, üç genç isim Darbaz, Ahmet ve Ersal’ı kadrosuna dahil etti.

Birinci Lig ekiplerinden Ozanköy, yeni sezon hazırlıklarına geçtiğimiz hafta başlarken, transfer çalışmalarını da sürdürmeye devam ediyor. Kırmızı beyazlılar, Yalova'nın golcü oyuncusu Darbaz Sönmezsoy'u bonservisli olarak, Küçük Kaymaklı'dan ise genç oyuncular Ahmet Aydoğdu ile Ersal Hafız'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Ersal, geçtiğimiz sezon da kiralık olarak Ozanköy forması giymişti. Üç oyuncu da dün yapılan antrenmana katılırken, imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.