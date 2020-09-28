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Özbilgehan cimnastik salonundaki çalışmaları denetledi

28 Eylül 2020 Pazartesi 00:53
Özbilgehan cimnastik salonundaki çalışmaları denetledi
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KKTC Cimnastik Federasyonunun yıkılma tehlikesi olan, tavanı su akıtan ve tehlike yaratan salonunun tadilat çalışmaları devam ediyor.

Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, geçtiğimiz gün Cimnastik Federasyonu Salonuna giderek çalışmaları denetledi. Federasyon başkanı Hasan Sapsızoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile tadilatı yapan şirket yetkilisinden çalışmalar konusunda bilgi alan Mehmet Özbilgehan, tadilatın sorunsuz tamamlanması için gerekeni yapacaklarını söyledi.

Tadilatta öncelik olan çatı değişimi başladı. “Peyak binaları” olarak bilinen yerde bulunan salonun çatısının değişimi başlarken, çatı değişimi için gerekli malzemeler de geldi.

Bu arada iç mekanın tadilatı da sürüyor. İç mekanın tadilatı, boya sıva işleri, WC yapımı, yönetim kurulu odası, tribünlerin yerleştirilmesi, kantinin yapılması, giriş kısmı ve üst katın zeminin parke ile döşenmesi ve dış yüzeylerin boyanarak tadilat tamamlanacak.

KKTC Cimnastik Federasyonu Salonunun ismi, tadilat sonrasında Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu olacak.

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