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Ozanköy’de çifte sevinç

Ozanköy’de çifte sevinç

31 Mayıs 2019 Cuma 10:28
Ozanköy’de çifte sevinç

Yıllardır Ozanköy yönetiminde yer alan ve kırmızı beyazlı camiaya destek veren Selçuk Ergengil, bu akşam yapılacak olan olağan üstü genel kurula tek başkan adayı olarak katılacak.

Girne temsilcisi, uzun yıllardır yönetimde yer alan ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Selçuk Ergengil’i başkanlığa getirmeye hazırlanıyor.

Ergengil, başkan seçilmesi halinde asbaşkan ve sporcu sorumlusu olarak ise Mustafa Karabina görev yapacak.

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Antrenör Kargılı, yardımcısı Dağman

Ozanköy’de antrenör Rıza Erseven ve ekibinin yolları ayırmasının ardından Hasan Kargılı ile anlaşıldı. Hasan Kargılı, geçtiğimiz sezon Düzkaya’da yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu. Yeni sezonda Ozanköy’ün başında olacak olan Hasan Kargılı’nın yardımcılığını ise İbrahim Dağman yapacak.

Bekir yuvada kaldı

Super Lige çıkmayı kaçıran Ozanköy kolları erken sıvayarak kadrosunu kurmaya başladı. Bugün yapılacak olağan genel kurulda tek aday olarak onay isteyecek olan Selçuk Erengil takımın önemli isimleri de anlaşmaya çalışırken, Bekir Yıldız ile el sıkıştı.

 15’i lig, 4’ü play off olmak üzere geçtiğimiz sezon 19 gol atan Bekir, önümüzdeki sezonda da Ozanköy’ün başarısı için ter dökecek.

Anahtar Kelimeler:
Ozanköy
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