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Oyuncularımızın da bulunduğu BAL Ligi ertelendi

TFF Sağlık Kurulu, 17 Nisan'da başlaması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in, sağlık şartlarının elverişli olması durumunda Mayıs ayının sonunda başlayacağını açıkladı.

12 Nisan 2021 Pazartesi 17:59
Oyuncularımızın da bulunduğu BAL Ligi ertelendi
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Covid-19 pandemisinin son günlerdeki seyri üzerine Bölgesel Amatör Lig maçlarının oynatılması ile ilgili TFF Sağlık Kurulu tarafından bir değerlendirme yapılmıştır.

Yeni tedbirleri zorunlu kılan mevcut süreçte, gerek şartların elverişli olmadığı gerekse 266 takımın katılımının söz konusu olduğu lig organizasyonunun yeni riskler taşıdığı konusunda Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır.

Bu kapsamda, daha önce 17 Nisan’da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haftası başlatılması uygun bulunmuştur.

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