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Oyuncular geri döndü

Oyuncular geri döndü

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:45
Oyuncular geri döndü

Ozanköy Başkanı Mustafa Karabina, alt yapıdan yetişen Ali Kopca ve Mehmet Korkmaz'ı takıma geri döndürdü. 

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Birinci Lig ekiplerinden Ozanköy'de toparlanma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kırmızı beyazlı ekip Karaoğlanoğlu'ndan eski oyuncuları Ali Kopca ve Mehmet Korkmaz'ı yeniden transfer etti. Ali Kopca, geçtiğimiz sezonu Karaoğlanoğlu'nda geçirerek 11 gole imza atmış ve takımı ile final oynama başarısı göstermişti. Mehmet Korkmaz ise geçtiğimiz sezonu önce Karaoğlanoğlu'nda, daha sonra ise BTM 2.Ligde Dikmen Gücü'nde geçirerek şampiyonluk yaşamıştı. İki genç daha yuvada Ozanköy ayrıca alt yapısından yetiştirdiği ancak son yıllarda Doğan Türk Birliği U21 Takımında forma giyen Ali Uzunsoy ve Güler Üneralp'ı da bonservisli olarak kadrosuna dahil etti. Karabina; "Özümüze döneceğiz" Ozanköy Spor Kulübü Başkanı Mustafa Karabina, spor servisine yaptığı açıklamada, "Yola çıktığımızda özümüze döneceğimizi söylemiştim. İçimizden çıkan gençleri takıma geri kazandırıp hem forma aşkı için oynamalarını sağlamak, hem de tribünlere bu çocukların ailelerini toplamak istiyoruz" şeklinde konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Karabina
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