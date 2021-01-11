Ötüken durmuyor

Ötüken saha zeminini düzeltme ve kodlama çalışmalarının bu hafta tamamlandığını açıkladı

Ötüken Türk Kardeş Ocağı Spor Kulübü kendi imkanları çerçevesinde çim saha projesine tüm hızıyla devam ediyor.

Kulüp Başkanı Yard. Doç. Dr. Emin Onuş başlatmış olduğu bağış kampanyası ve çeşitli sponsor desteği ile tüm sulama malzemelerini aldıklarını saha zeminini düzeltme ve kodlama çalışmalarının bu hafta tamamlandığını belirtti. Önümüzdeki haftadan itibaren drenaj çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini belirten Başkan Onuş projelerinin çok ciddi olduğunu ve 17 dönüm büyüklüğünde olan arazilerine çim saha yanında başka sürprizlerin olacağını da sözlerine ekledi. Projenin doğal güzelliğinin artması için sahanın dört bir tarafına fidan ekiminin olmazsa olmaz olduğunu söyleyerek Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ve ekibine sonsuz teşekkürlerini iletti. Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ve Ötüken Türk Kardeş Ocağı Spor Kulübü Eş Başkanı Rifat Can birlikte kurdeleyi keserek ilk fidanın ekimini de yaptılar. Karzaoğlu sahada yapılan çalışmaların takdire şayan olduğunu böyle bir projenin, spor tesisinin hayata geçmesi halinde örnek teşkil edeceğini ve böyle başarılı vizyon sahibi gençlerin olduğu sürece ülkemizin sportif açıdan ciddi ivme kazanacağını ifade etti.

Fotoğraflar: Mahmut ODACI