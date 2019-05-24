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Osum Yarköy’de

Osum Yarköy’de

24 Mayıs 2019 Cuma 09:49
Osum Yarköy’de

BTM 2.Lig 6.Grubun güçlü ekibi Yarköy, antrenör Kürşat Özer ile yollarını ayırırken, takımın başına Abbas Osum’u getirdi.

Yeşil siyahlılar, geçtiğimiz hafta Kumyalı karşısında 2-1 mağlup olarak ilk devreyi ikinci sırada tamamlarken, antrenör Kürşat Özer ile karşılıklı olarak yollar ayrıldı. Başkan Muharrem Yamuk, takımın başına Abbas Osum’u getirirken, katkılarından dolayı Kürşat Özer’e teşekkürlerini iletip, hedeflerinin önce grupta şampiyon olmak, daha sonra ise play off’larla birlikte bir üst lige yükselmek olduğunu söyledi. Yarköy, Cumartesi günü İskele 1461 Trabzonspor ile bir hazırlık karşılaşması da oynayacak.

Anahtar Kelimeler:
Osum Yarköy
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