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Osman Yurtkan karışık çiftlerde şampiyon

Osman Yurtkan karışık çiftlerde şampiyon

11 Haziran 2019 Salı 07:53
Osman Yurtkan karışık çiftlerde şampiyon

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nun düzenlediği Veteran Kuzey Kıbrıs masa tenisi şampiyonları olan masa tenisçiler 8-9 Haziran tarihlerinde Sapanca(Türkiye)’da yapılan Uluıslararası Veteran Masa tenisi Turnuvasında başarılı olarak madalyaları topladılar.Genelde ilk üç derece içine giren KKTC’li veteranlar ayakta alkışlandılar.Ferdi erkeklerde Fadıl Olguner 60-69 yaş grubunda Türkiye ikincisi olurken,çift erkeklerde Türkiye üçüncüsü oldu.Kadınlarda ise Hurey Cambaz Ahmetoğlu ferdilerde Türkiye ikincisi olurken,karışık çiftlerde  üçüncü geldi.Karışık çiftlerde Osman Yurkan İstanbul’dan Fulya Diker ile şampiyon oldu.Zekai Soyatlı ise karışık çiftlerde Hurey Cambaz Ahmetoğlu’yla   ikinci ve çift erkeklerde Osman Yurtkan’la  üçüncü oldu.

Anahtar Kelimeler:
Osman Yurtkan
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