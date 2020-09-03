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Osman ve Emre Yonpaş Dumlupınar'da

03 Eylül 2020 Perşembe 00:18
Osman ve Emre Yonpaş Dumlupınar'da
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Yonpaş Dumlupınar, Yenicami'nin başarılı kanat oyuncusu Osman Şanverdi'yi bonservisli olarak transfer etti.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Dörtyol'da geçiren Osman, sergilediği performansla göz dolduran Osman Şanverdi, yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giyecek. Genç futbolcu dün  KTFF'nda yeni takımına imza attı.

Öte yandan Yonpaş Dumlupınar takımın eski oyuncularından Emre Soytürk’ü de kadrosuna dahil etti.

Geçtiğimiz sezonda da Yonpaş Dumlupınar formasını kiralık olarak giyen Emre yeni sezonda yeniden Yonpaş Dumlupınar’da forma giyecek.

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