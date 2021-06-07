banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kırmızı halı
Kırmızı halı
Gebelere ve bebeklere aşı konusunu sorgulamalıyız
Gebelere ve bebeklere aşı konusunu...
10 senede e-devlet nasıl yapılanamaz?
10 senede e-devlet nasıl yapılanamaz?
Tatil notları…
Tatil notları…
banner376

Osman Maraşlı anısına anı turnuvası gerçekleştirilecek

Osman Maraşlı Anı Turnuvası 19-21 haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek

07 Haziran 2021 Pazartesi 13:38
Osman Maraşlı anısına anı turnuvası gerçekleştirilecek
banner337

Kıbrıs Türk Voleyboluna çok değerli katkılarda bulunmuş merhum Osman Maraşlı’nın anısını yaşatmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen Osman Maraşlı üçlü plaj voleybolu anı turnuvasının 9.’su ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmak üzere bugün saat 10:00 sıralarında basın toplantısı gerçekleştirildi.

Basın toplantısında Doç. Dr. Deniz İşçioğlu ve DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu kısa konuşma gerçekleştirdi.

İşçioğlu’nun yaptığı kısa basın açıklamasında;

“Ülke sporunun gelişimi gençlerimizin spor ile tanıştırılması ve sağlıklı nesiller yetiştirme vizyonuyla pek çok spor branşlarında gerek altyapı gerekse de profesyonel düzeyde birçok sporcuyu ülkemize kazandırmış olan Doğu Akdeniz üniversitesi her yıl yaz aylarında DAÜ Deniz tesislerinde Osman Maraşlı 3'lü plaj voleybolu anı turnuvası düzenlemektedir.

Tüm halka açık olacak olan turnuvada her yaş grubundan amatör, voleybol severler ve lisanslı oyuncular bir arada müsabakalara katılmakta olup, her geçen yıl ilgi daha da artmaktadır.

banner341
Bu yıl 9. Osman Maraşlı üçlü plaj voleybolu anı turnuvasını 19-20 Haziran 2021 tarihlerinde Doğu Akdeniz üniversitesi Deniz tesisleri'nde gerçekleştirilecektir.

Doğu Akdeniz üniversitesi olarak ülke sporuna katkıda bulunmaya devam edileceğini, bu kapsamda Cemal Konnolu’ya ve ekibine teşekkürlerini iletti.”

İşçioğlu’nun kısa konuşmasının ardından DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu konuşmasına devam etti;

“1995 yılında Doğu Akdeniz üniversitesi Spor kulübü voleybol takımının kurulduğu tarih olup, Kurulduğu günden itibaren Osman Maraşlı’nın rahmetli olduğu 2006 Ağustos ayına kadar 11 yılda bizimle beraber bu işi yaptığı çoğumuzun hocalığını ve birlikte çalışma şansı yakalayan biri de oldum.

Doğu Akdeniz üniversitesi özellikle Osman Maraşlı’ya ve bunun gibi insanlara duyduğu minnet ve bunu yaşatma gayreti içerisinde biz de spor organizasyonu ile onun adını yaşatmak istediklerini dile getiren Konnolu, bu yıl 9.’sunu gerçekleştireceğiz

Turnuva, 3 farklı kategoride olacağını büyük erkekler kategorisi, karışık bayanlar kategorisi ve 18 yaş altı karışık yani en az bir kadın sporcunun da yer alacağı karışık takımlar şeklinde olacaktır. Konnolu, Deniz Hanıma ve rektörlüğün katkılarından dolayı teşekkürlerini dile getirdi.(MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
Osman Maraşlı Anı Turnuvası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Futbol tarihinde böylesi görülmedi!
Futbol tarihinde böylesi görülmedi!
NBA tarihinde bir ilk
NBA tarihinde bir ilk
Yenicami’de görev Nasıroğlu ve Çerkez’in
Yenicami’de görev Nasıroğlu ve Çerkez’in
Kendi kendine yeten bir Lefke olacak
Kendi kendine yeten bir Lefke olacak
Çetinkaya'dan transfer harekatı
Çetinkaya'dan transfer harekatı
Forest kaynıyor
Forest kaynıyor
İkizler-Toykan takası
İkizler-Toykan takası
Daha iyi olacağız
Daha iyi olacağız
Karacaoğlu, Cihangir yolunda
Karacaoğlu, Cihangir yolunda
Vural Türkmen anısına yarışacaklar
Vural Türkmen anısına yarışacaklar

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim