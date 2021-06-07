Osman Maraşlı anısına anı turnuvası gerçekleştirilecek

Kıbrıs Türk Voleyboluna çok değerli katkılarda bulunmuş merhum Osman Maraşlı’nın anısını yaşatmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen Osman Maraşlı üçlü plaj voleybolu anı turnuvasının 9.’su ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmak üzere bugün saat 10:00 sıralarında basın toplantısı gerçekleştirildi.

Basın toplantısında Doç. Dr. Deniz İşçioğlu ve DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu kısa konuşma gerçekleştirdi.

İşçioğlu’nun yaptığı kısa basın açıklamasında;

“Ülke sporunun gelişimi gençlerimizin spor ile tanıştırılması ve sağlıklı nesiller yetiştirme vizyonuyla pek çok spor branşlarında gerek altyapı gerekse de profesyonel düzeyde birçok sporcuyu ülkemize kazandırmış olan Doğu Akdeniz üniversitesi her yıl yaz aylarında DAÜ Deniz tesislerinde Osman Maraşlı 3'lü plaj voleybolu anı turnuvası düzenlemektedir.

Tüm halka açık olacak olan turnuvada her yaş grubundan amatör, voleybol severler ve lisanslı oyuncular bir arada müsabakalara katılmakta olup, her geçen yıl ilgi daha da artmaktadır.

Bu yıl 9. Osman Maraşlı üçlü plaj voleybolu anı turnuvasını 19-20 Haziran 2021 tarihlerinde Doğu Akdeniz üniversitesi Deniz tesisleri'nde gerçekleştirilecektir.

Doğu Akdeniz üniversitesi olarak ülke sporuna katkıda bulunmaya devam edileceğini, bu kapsamda Cemal Konnolu’ya ve ekibine teşekkürlerini iletti.”

İşçioğlu’nun kısa konuşmasının ardından DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu konuşmasına devam etti;

“1995 yılında Doğu Akdeniz üniversitesi Spor kulübü voleybol takımının kurulduğu tarih olup, Kurulduğu günden itibaren Osman Maraşlı’nın rahmetli olduğu 2006 Ağustos ayına kadar 11 yılda bizimle beraber bu işi yaptığı çoğumuzun hocalığını ve birlikte çalışma şansı yakalayan biri de oldum.

Doğu Akdeniz üniversitesi özellikle Osman Maraşlı’ya ve bunun gibi insanlara duyduğu minnet ve bunu yaşatma gayreti içerisinde biz de spor organizasyonu ile onun adını yaşatmak istediklerini dile getiren Konnolu, bu yıl 9.’sunu gerçekleştireceğiz

Turnuva, 3 farklı kategoride olacağını büyük erkekler kategorisi, karışık bayanlar kategorisi ve 18 yaş altı karışık yani en az bir kadın sporcunun da yer alacağı karışık takımlar şeklinde olacaktır. Konnolu, Deniz Hanıma ve rektörlüğün katkılarından dolayı teşekkürlerini dile getirdi.(MHA)