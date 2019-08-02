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Oshan takımından memnun

Yeni sezona yaptığı çalışmalar ile devam eden Doğan Türk Birliği’nde hazırlık maçları da devam ediyor.

Oshan takımından memnun

Yeni sezona yaptığı çalışmalar ile devam eden Doğan Türk Birliği’nde hazırlık maçları da devam ediyor.

02 Ağustos 2019 Cuma 08:51
Oshan takımından memnun

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Hazırlık dönemi ile ilgili olarak değerlendirme yapan Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan, bu sezon daha güçlü bir kadroya sahip olduklarına inandığını söyledi. Hem Teknik Heyet hem de, oyuncu grubu olarak güçlü olduklarını ifade eden Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan, geçmiş sezonlara göre bu sezon hazırlık maçlarına daha erken başladıklarını, takım olma yolunda, ve oyuncularının durumunu daha net görmek için bolca hazırlık maçı oynayacaklarını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Caner Oshan
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