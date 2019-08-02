Oshan takımından memnun

Hazırlık dönemi ile ilgili olarak değerlendirme yapan Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü, bu sezon daha güçlü bir kadroya sahip olduklarına inandığını söyledi. Hem Teknik Heyet hem de, oyuncu grubu olarak güçlü olduklarını ifade eden Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan, geçmiş sezonlara göre bu sezon hazırlık maçlarına daha erken başladıklarını, takım olma yolunda, ve oyuncularının durumunu daha net görmek için bolca hazırlık maçı oynayacaklarını ifade etti.