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Oscar ödül töreni yapıldı

2019 yılı içerisinde başarılı olup ödül almaya hak kazananlar Pazar günü düzenlenen törende kupalarını aldılar

Oscar ödül töreni yapıldı

2019 yılı içerisinde başarılı olup ödül almaya hak kazananlar Pazar günü düzenlenen törende kupalarını aldılar

28 Ocak 2020 Salı 21:24
Oscar ödül töreni yapıldı

Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu 2019 Yılı 2019 Martıalarts Oscar ödül töreni devlet ve hükümet yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Taekwondo Judo Karate Aikido nun ustalarının yaptıkları gösterilerden sonra 2019 yılının başarılılarına Martıalarts Oscar ödülleri Pazar günü Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan Muhteşem törenle verildi .

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Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen’in yaptığı açılış konuşmasından sonra 3.Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu ve Başbakan Ersin Tatar birer konuşma yaparak, Ödül alanlarla ile Katılımcıları kutladılar.

Federasyonun 43 yıldır Uluslar arası alanda ülkemizin tanıtımı ile ilgili yılmadan yaptıkları Mücadeleyi desteklediklerini söylediler.

 

Anahtar Kelimeler:
Oscar ödül Töreni
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