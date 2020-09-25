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Ortam gerildi

25 Eylül 2020 Cuma 00:16
Ortam gerildi
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Kulüpler Birliği başkanı Arslan Bıçaklı "Antrenörler Derneği başkanı çizmeyi aştı” açıklaması yaparak cevap verdi

Futbolda erteleme tartışmaları sürerken Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği Başkanı Süleyman Göktaş’ın önceki gün yayınlanan basin bildirisine Kulüpler Birliği başkanı Arslan Bıçaklı’dan sert bir açıklama geldi.

“Antrenörler Derneği başkanı çizmeyi aşıyor” başlıklı basin açıklaması şöyle: “Ülkemizde son dönemlerde Pandemi nedeniyle Futbolun oynatılıp oynatılmaması konusunda tartışmalar devam ederken Antrenörler Derneği Başkanının dünkü Kulüp Başkanları ve Kulüpler Birliği Başkanı ile ilgili yaptığı Basın açıklaması ile çizmeyi aştı.

Bu ülkede kimsenin futbolu durdurma veya oynatmama gibi bir düşüncesi olmadı,Pandemi nedeniyle önce insan sağlığı düşünülereksağlık ve bilim kurulu ve Bakanlar kurulu kararları ile futbola ve diğer spor dallarına ara verilmiştir.Bütün sağlık kurallarına uyarak futbolu yeniden başlatmak için çaba sarfeden Federasyon ve kulüp başkanlarına bazı Antrenörler görev ve yetkilerini aşarak Federasyon Başkan ve Kulüp başkanlarını İSTİFA’ya çagırması Asla kabul edilebilir bir durum değildir.

Antrenörler Derneği Başkanı bu gibi üyelerini ikaz edeceğine çizmeyi aşarak Kulüpler Birliği Başkanı ve Kulüp Başkanlarına egolarını tatmin etmek için bu görevleri yaptıkları konusunda açıklama yapmasını şiddetle kınıyoruz.

Yıllardır ülke gençliğine sahip çıkarak spor yaptırmaktan başka bir derdi olmayan ve her zaman maddi ve manevi olarak destek yapan Kulüp Başkan ve yöneticilerine bu sektörde yıllardır gelir elde eden bazı Antrenör ve Dernek Başkanı çizmeyi aşarak bizlere bu tür çirkin suçlamalarda bulunamaz.

Herkesi kendi görevini yapmaya davet ederiz.kimse görev ve yetkisini hiçbir zaman aşmasın.

Ülke Futbolunun her kademesinde görev yapan biri olarakda hiçbir zaman EGO’mu tatmin etmek için görev yapmadım.Her zaman Tek düşüncem ülke gençlerie hizmet etmek olmuştur.ilgililer bunu iyi bilsin.”

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