Ortada bir tarih var

Yenicami antrenörü Özgü Bayraktar kağıt üzerinde planlamanın hazır olduğunu söyledi

Futbol federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu tarafından açıklanan bir tarih olduğunu ifade eden Yenicami antrenörü Özgü Bayraktar, Ağustos ayında süper kupa tarihinin belli olduğunu bununda kendilerine ışık olduğunu söyledi.

Oyuncularla iletişimdeyiz

Şu an itibariyle yalnızca oyuncu grubu ile iletişim halinde olduklarını ifade eden Yenicami antrenörü Özgü Bayraktar, bunun dışında ise bu zorlu süreçte yapılacak çok fazla bir şeyin olmadığını söyledi.

Planlama yaptık

Kafalarında ve kağıt üzerinde bir takım planlamalar yaptıklarını ifade eden Bayraktar, bunun dışında ise Yenicami olarak beklemede olduklarını ifade etti. Hasan Kanlı ile prensip anlaşmasına vardıklarını işin imza kısmının kaldığını ifade eden Yenicami antrenörü Özgü Bayraktar, Hasan Evren’in ise kendilerinden izin alarak BAL liginde denenmek üzere adadan ayrıldığını söyledi.

12 haftalık hazırlık süresi planladık

Olası bir başlangıç durumunda gruplar halinde çalışmaya başlayacaklarını söyleyen Bayraktar, ligin başlangıç tarihinin öncesinde ise 12 haftalık bir hazırlık sürecinin kendilerini beklediğini söyledi. Futbol dolu günlerin bir an önce gelmesini çok istediklerini de belirten Yenicami antrenörü Özgü Bayraktar, sağlıklı bir ortamda çalışmayı çok istediklerini sözlerine ekledi.