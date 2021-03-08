Orhan, kaza yaptı

Bonservisi Mağusa Türk Gücü'nde bulunan ve geçtiğimiz sezonu Mesarya'da geçiren başarılı savunma oyuncusu Orhan Kalaycı, motor kazası geçirdi. Kaza sonrasında Orhan'ın burnu kırıldı.

Dün akşam üzeri ikamet ettiği Gazimağusa'da motor kazası geçiren Orhan Kalaycı, bugün ameliyata alındı. Orhan'ın abisi bir başka futbolcu Yunus Kalaycı yaptığı açıklamada "Kardeşim Orhan, dün akşamüstü bir motor kazası geçirdi. Dünden bugüne arayan, soran herkesten Allah razı olsun. Çok şükür ameliyattan çıktı. Durumu iyi" dedi. Spor servisi olarak biz de Orhan'a acil şifalar diliyoruz.