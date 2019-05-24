Orçun Volkan Düzkaya ile devam dedi

Bu sezon K-PET 1.Lig’de 2. sırayı alıp Süper Lig’e çıkmayı başaran Düzkaya’da Orçun Volkan ile yola devam edilecek. Bir önceki sezon takımı BTM 1.’den 1. Lig’e çıkarmayı başaran başarılı teknik adam, sonrasında Düzkaya ile anlaşamayarak ayrılmıştı. Ligin yarısında tekrar takımın başına geçen Orçun hoca, takımın aldığı flaş sonuçların mimarıydı ve Süper Lig hikayesinde yerini aldı. Sezon sonunda yönetimle bu kez anlaşan Orçun Volkan, geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine Serdar Ersönmezer ile çalışacak. Transfer konusunda kolları sıvadıklarını, takıma layık oyuncuları kadrolarına katacaklarını belirtti. İlk hedeflerinin play-out oynamadan sezonu tamamlamak olduğunu belirten Orçun Volkan, Düzkaya’nın lige renk katacağına inancının tam olduğunu vurguladı.