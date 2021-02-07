Online top sektirecekler

Badminton Federasyonu ile Carlton Kuzey Kıbrıs Distribütörü Anıl Spor işbirliğinde online top sektirme yarışması düzenleyecek.

Organize edilecek yarışmada sporcular badminton raketi ile en fazla top sektirmeye çalışarak online olarak birbirleriyle yarışacaklar. Geçtiğimiz yıl “Corona’ya Karşı Challenge” yarışması düzenleyen ve büyük bir katılımın sağlandığını belirten federasyon başkanı Fırat Deniz, bu yıl da sporcuların corona döneminde aktif olabilmesi için online olarak badminton topu sektirme yarışması düzenleme kararı aldıklarını belirtti.

Turnuvaya katılmak isteyen sporcuların https://forms.gle/iv5dyTWN5N2MqUsh6 adresine başvuru yapmaları gerektiğini belirten başkan Deniz, turnuva hakkında daha geniş bilginin ise www.kktcbadminton.com adresinden, Carlton North Cyprus veya sosyal medya adresi olan KKTC Badminton Federasyonu hesabından takip edilebileceğini söyledi.

Ayrıca turnuvaya katılmak isteyenlerin 10 Şubat tarihine kadar kayıtlarını yapmaları gerektiğini belirten Federasyon Başkanı Fırat Deniz, yarışmayı kazanan sporculara çeşitli hediyeler verileceğini de belirtti.