Online challenge’a yoğun ilgi

Badminton Federasyonu tarafından organize edilen Online Top Sektirme yarışması yoğun katılımla tamamlandı.

Federasyon tarafından önceki gün saat 15.00’da Federasyon Başkanı Fırat Deniz'in açılış konuşması ile başladı ve saat 19.00’da oynanan final maçları ile son buldu.

Zoom programı üzerinden düzenlenen yarışmalar 5 oda (kort) kurularak yapıldı ve isteyen sporcular ve misafirler bu odalara katılarak yarışmaları canlı izleme imkanı buldular.

Her zaman ve her yerde spor

Federasyon başkanı Fırat Deniz, bu zor dönemde sporun çok önemli olduğunu spor yapmayan kişilerin hem sağlık hem de psikolojik olarak geriye gittiğini bu nedenle bu organizasyonların çok önemli olduğunu söyledi.

Başkan Deniz, Covid'den dolayı spor yapamayan sporcular ve halkımız düzenlenen bu sosyal sorumluluk projesi ile hem spor yapma şansı hem de sosyalleşmenin yanında uzun süre göremedikleri arkadaşları ile görüşme imkanı bulduklarını belirtti.

Katılım ve ilgi büyüktü

Turnuvayı kesintisiz izleyen başkan Deniz yarışmanın çok çekişmeli, süprizlere açık, eğlenceli geçtiğini bu zor dönemde yüz kişiye yakın bir katılımla gerçekleşen organizasyonun herkes için güzel anılar biriktirdiğini ve moral olduğunu söyledi. Turnuvanın sonunda bir açıklama yapan başkan Fırat Deniz yarışmaya katılan tüm sporcu ve halk yanında bu organizasyonun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlayan hakemlere ve teknik ekibe de ayrıca teşekkür etti.

Bir sporcuya süpriz

Yarışmalar devam ederken doğum günü olan İncinaz Üngüder'in herkes tarafından başkanın komutu ile aynı anda doğum günü kutlandı.