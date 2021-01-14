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Onlar artık komutan

Ülkemizde futbol oynayan ve askere giderek komutan olan üç futbolcu görevlerini asteğmen olarak yapıyor

14 Ocak 2021 Perşembe 18:39
Onlar artık komutan
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Ülkemizde futbol oynayan ve askere giderek komutan olan üç futbolcu görevlerini asteğmen olarak yapıyor

Ülkemizde futbol liglerinde forma giyen bazı futbolcular vatani görevleri için askere gitti.

Çetinkaya takım kaptanlarından Hakan Karacaoğlu, Gençlik Gücü'nün başarılı sağ kanat oyuncusu Tayfun Doğan ve geçtiğimiz sezon kiralık olarak Göçmenköy'de forma giyen Yenicami kalecisi Ozan Moroğlu vatani görevlerini yapmak için askere gittiler. Tayfun Doğan Komando Asteğmen, Hakan Karacaoğlu Piyade Asteğmen ve Ozan Moroğlu ise Mesleki Asteğmen olarak vatani görevlerine başladılar. Üç isme de hayırlı tekereler dileriz.

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