Önemli kararlar alındı

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneğinde futbol sezonu tamamlanmasının ardından yönetim kurulu ile toplantı gerçekleştirdi. Dernek lokalinde Süleyman Göktaş başkanlığında, yönetim kurulu üyelerin katılımı ile yapılan toplantıda bir dizi kararlar alındı. Futbol Federasyonu tarafından pandemi süreci sonrasında kalan 8 hafatlık bölümü oynatarak sonlandırmasının ardından Antrenörler derneği başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyelerin tarafından tüm liglerde 2019-2020 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörleri değerlendirmeye alınarak kriterlere uygun olanlar belirlendi. Her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğu ödül gecesi için gerekli olan hazırlıkların yapılması konusunda görevlendirme ve genel konular görüşülerek karara bağlandı.

19 Ağustos Çarşamba Akşamı Ödüller Veriliyor

Kuzey Kıbrıs Futbol Liglerin tamamlanmasının ardından liglerimizde mücadele eden takımlarımızda görev yapan teknik direktör, antrenör ve kaleci antrenörlere yönelik her yıl yapılan geleneksel olarak düzenlenen başarılı antrenörler ödül gecesi pandemi sürecinden dolayı geç biten sezonun ardından yapma kararı alarak davetiyelerin dağıtımı ile ilgili görev dağılımı yapıldı. 19 Ağustos 2020 Çarşamba akşamı Dernek lokalinde saat 20:00 de yapılacak olan kokteyl’e teknik adamlar, kulüp başkanları, yanı sıra gazetelerin spor şeflerininde katılacağı ödül gecesinde yılın başarılı antrenörlere ödülleri veriliyor.

Seçimli Genel Kurul

Yapılan toplantıda Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tüzük gereği her iki yılda bir yapılan seçimli olağan genel kurula gitme kararı aldı. 30 Eylül 2020 Çarşamba akşamı yapılacak olan Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) seçimli olağan genel kurulda Dernek tüzüğüne göre başkan adayı olmak isteyen üyelerin tüzük gereği 72 saat öncesinde genel sekretere yazılı olarak müracaat etmesi gerekiyor.

Online Eğitim Seminerler Başladı

Yeni başlayacak olan futbol sezonunda (2020-2021) antrenörlerin çalışma izni alabilmesi için her yıl sezon öncesinde yapılmakta olan antrenör gelişim seminerlerinde yaşanan pandemi sürecinden dolayı bu yıl değişikliğe gidildi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği işbirliğinde B Lisans, C Lisans ve Kaleci antrenörlerine yönelik online eğitim seminer 10 Ağustos Pazartesi akşamı başladı. B Lisans, C Lisans ve Kaleci antrenörlerinin 2020-2021 sezonunda çalışabilmeleri için katılmaları zorunlu olduğu semirnere, A lisans antrenörleri ve teknik direktörlerin katılım zorunluluğu olmazken, isteyen teknik adamlar semineri takip edebilir. Online konferans uygulaması ‘Zoom’ programı üzerinden yürütülen seminerde ülkemizden ve Türkiye’den eğitimciler sunum yapıyor. Seminerde Yönetim Bilimi ve Antrenman Bilimi alanlarında 21 konu işlenecek. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Online Antrenör Semineri 14 Ağustos Cuma akşamı tamamlanacak.