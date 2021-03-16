Önce Ahmet, sonra Rahmi

Geçtiğimiz gün adadan ayrılarak Eskişehir Yunusemre Spor ile anlaşan Ahmet Hatay'ın ardından Rahmi Çelik de aynı takıma transfer oldu.

Ülkemiz futbolcularının, Türkiye Bölgesel Amatör Ligi'ne göçü devam ediyor. Geçtiğimiz gün adadan ayrılarak Eskişehir Yunusemre Spor ile anlaşan Ahmet Hatay'ın ardından Rahmi Çelik de aynı takıma transfer oldu. Menajer Fatih Cengiz'in aracı olduğu transferler az önce kesinleşti. Bonservisi Lefke'de bulunan Rahmi Çelik, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Göçmenköy'de geçirmişti.