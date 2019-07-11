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Ömerağa'dan sporcu beslenmesine yönelik öneriler

Ömerağa'dan sporcu beslenmesine yönelik öneriler

11 Temmuz 2019 Perşembe 08:45
Ömerağa'dan sporcu beslenmesine yönelik öneriler

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilen UEFA Pro (Teknik Direktör) Kursu farklı konu ve konuklarla devam ediyor.

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Bu bağlamda teknik direktör adayları beslenme ve diyet konulu seminerde yer aldı. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’ndaki seminere Spor Diyetisyeni, Uzm. Dyt. Emine Ömerağa konuşmacı olarak katıldı.

Sporda beslenmenin ve diyetin önemine vurgu yapan Ömerağa, teknik direktör adaylarına antrenman, maç ve benzeri performans isteyen durumlar öncesi ve sonrasında sporcuların nasıl beslenmesi gerektiği yönünde tüyolar verdi. Gerçekleşen seminerde Eğitim Üst Kurulu Üyesi Serhat Deniz ve TFF Eğitimcisi Ömer Kaner de yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Diyetisyen Emine ömerağa
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