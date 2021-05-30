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Omaç Başat anıldı

Ülke sporuna birçok kademede hizmet etmiş Omaç Başat kabri başında düzenlenen törnele anıldı

30 Mayıs 2021 Pazar 17:10
Omaç Başat anıldı
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Kıbrıs Türk sporuna ve spor basınına uzun yıllar başkan, yönetici ve spor yazarı olarak hizmet eden gazeteci Omaç Başat ölümünün yedinci yılında dün kabri başında düzenlenen törenle anıldı.
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin organizasyonunda, Omaç Başat’ın ailesinin, sevenlerinin, spor yazarlarının ve mesai arkadaşlarının katılımı ile düzenlenen anma töreni, Başat’ın Lefkoşa Kabristanlığında bulunan mezarı başında gerçekleştirildi.

Başat: Spor aşığı bir adamdı, ölüm yatağında bile sporu düşündü
Anma töreninde konuşan Omaç Başat’ın oğlu Arkın Başat, babasının ölümünün yedinci yılı vesilesiyle düzenlenen törene katılanlara teşekkür etti. “Onu tek bir kelimeyle anlatmak istersek ‘Spor’ diyoruz” diyen Başat, “Çünkü o spor aşığı bir adamdı ve hayatı boyunca, ölüm yatağında bile sporu düşündü. Kıbrıs Türk gençlerinin dünyaya açılması için hep uğraştı. Aslında biz bunu halen beceremedik” şeklinde konuştu. Arkın Başat konuşmasında “Burada uyuyor ama daha huzurlu uyuyabilmesi için bence Kıbrıs Türk gençlerinin uluslararası alanda spor yapması onu daha da mutlu edecektir” ifadelerini kullanırken “Rahat uyusun, huzurlu uyusun, güzel uyusun” dedi.

Gürkan: Hizmet ettiği branşlardan da temsilcileri bugün aramızda görmek isterdik

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KTSYD Başkanı Burhan Gürkan yaptığı konuşmasına, Başat’ın başta KTSYD olmak üzere sporda birçok branşta başkanlık, yöneticilik yaptığını, birçok federasyonun kuruluşunda yer aldığını hatırlatarak başladı. Onunla dernek yönetiminde çalışma fırsatı bulduğu için kendisini şanslı hissettiğini belirten Gürkan, “Üzüldüğümüz nokta şu; birçok spor branşına hizmet etmiş, hayatının temelinde spor olan bir insanın hizmet ettiği branşlardan, federasyonlardan temsilcileri de bugün aramızda görmek isterdik. Ama biz KTSYD olarak her zaman olduğu gibi onun adını yaşatmaya çalışıyoruz, yaşatmaya da devam edeceğiz. Kendisine rahmet diliyorum, ışıklardadır biliyorum” ifadelerini kullandı.
Tören din görevlisinin okuduğu dualar ile son buldu.
 

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