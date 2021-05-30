Omaç Başat anıldı

Kıbrıs Türk sporuna ve spor basınına uzun yıllar başkan, yönetici ve spor yazarı olarak hizmet eden gazeteci Omaç Başat ölümünün yedinci yılında dün kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin organizasyonunda, Omaç Başat’ın ailesinin, sevenlerinin, spor yazarlarının ve mesai arkadaşlarının katılımı ile düzenlenen anma töreni, Başat’ın Lefkoşa Kabristanlığında bulunan mezarı başında gerçekleştirildi.

Başat: Spor aşığı bir adamdı, ölüm yatağında bile sporu düşündü

Anma töreninde konuşan Omaç Başat’ın oğlu Arkın Başat, babasının ölümünün yedinci yılı vesilesiyle düzenlenen törene katılanlara teşekkür etti. “Onu tek bir kelimeyle anlatmak istersek ‘Spor’ diyoruz” diyen Başat, “Çünkü o spor aşığı bir adamdı ve hayatı boyunca, ölüm yatağında bile sporu düşündü. Kıbrıs Türk gençlerinin dünyaya açılması için hep uğraştı. Aslında biz bunu halen beceremedik” şeklinde konuştu. Arkın Başat konuşmasında “Burada uyuyor ama daha huzurlu uyuyabilmesi için bence Kıbrıs Türk gençlerinin uluslararası alanda spor yapması onu daha da mutlu edecektir” ifadelerini kullanırken “Rahat uyusun, huzurlu uyusun, güzel uyusun” dedi.

Gürkan: Hizmet ettiği branşlardan da temsilcileri bugün aramızda görmek isterdik



Tören din görevlisinin okuduğu dualar ile son buldu.

