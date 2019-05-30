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Omaç Başat adına yarıştılar

Omaç Başat adına yarıştılar

30 Mayıs 2019 Perşembe 07:34
Omaç Başat adına yarıştılar

Omaç Başat  Taekwondo Karate Budo (Muaythai-wushu ) Yıldızlar  kırış  müsabakaları 28 mayıs 2019   Salı  günü  Girne  Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz Öykü Ergin, Ali Uslu Federasyon, Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler.

Girne Taekwondo İhtisas Kulübü ,Doğan Tük Birliği,Türk Ocağı Limasol,Girne Halkevi, Lefkoşa Taekwondo İhtisas Kulübü.,Magosa  Şampiyonlar Taekwondo takımlarından Lisansları vizeli bay ve bayan   sporcuların katıldığı müsabakalar büyük heyecan ve çekişme  içersinde geçti.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

1.Kategori:      1.Elay Kanioğulları                2.Venüs Söker                        3.Melis Mina Kızıltaş

2.Kategori:      1.Kerem Yusuf Çoban           2.Kerim Kasım Çoban            3.Zeynel Yıldırım

3.Kategori:      1.Abdullah Ekicioğlu             2.Utku Sadulla                       3.Mahmut Colayır

4.Kategori:      1.Kuzey Dumlupınar              2.Osman Minifoğlu               3.Taner Kara              

5.Kategori:      1.Ömür Ulaş Küçükkale        2.Muhammed T. Selçuk         3.Bahadır Boz

6.Kategori:      1.Ege Bayraktar                     2.Kııvanç Çağlin                    3.Sinan Kara

Anahtar Kelimeler:
Omaç Başat
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