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Ölü dönemi boş geçmemeliyiz

Geçtiğimiz sezon Maraş formasıyla 5 gol, 11 asistlik performansla dikkat çeken Yıldıray, futbolun oynanmamasından dolayı üzgün

11 Ocak 2021 Pazartesi 20:55
Ölü dönemi boş geçmemeliyiz
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Geçtiğimiz sezon Maraş formasıyla 5 gol, 11 asistlik performansla dikkat çeken Yıldıray, futbolun oynanmamasından dolayı üzgün

Necmi USAL

Yonpaş Dumlupınar’ın genç futbolcusu Yıldıray Fenercioğlu, spor servisine açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon Maraş forması giyen ve 5 gol, 11 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yıldıray, futbolun oynanmayacak olmasından dolayı üzgün olduğunu ancak bu boş dönemi futbolcuların boş geçmemesi ve daha fazla çalışması gerektiğine vurgu yaptı.

Futbolu çok özledim

Yonpaş Dumlupınar alt yapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Maraş’ta geçiren 2000 doğumlu golcü futbolcu Yıldıray Fenercioğlu, futbolu çok özlediğini söyledi. Futbolun ülkemizde devam etmesi halinde adanın en iyi futbolcularından biri olmayı hedeflediğini dile getiren genç futbolcu, aksi takdirde futbol yaşantısını Türkiye’de devam ettireceğini dile getirdi. Yıldıray, futbolun kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu söylerken, bu boş dönemde de çok çalıştığının altını çizdi.

Umarım futbol bir an önce başlar

Yıldıray Fenercioğlu yaptığı açıklamada, “Tüm futbolcular eminim ki alınan bu karara üzülmüştür. Dünyadaki tüm liglerde maçlar oynatılıyor. Keşke bizde de oynatılsaydı. Üzgünüz. Bir karar alındı artık yapacak bişey yok. Bu ölü dönemde çalışmalar yapıyorum. Özellikle çabukluk, kuvvet ve fiziksel gücümü artırarak yeni sezona daha hazır bir şekilde dönmek istiyorum. Umarım yeni sezon planlandığı gibi başlar. Futbola özlemimiz çok fazla” dedi.

Göçmenköy maçını unutamam

En unutamadığı maçlardan da bahseden genç yıldız, “2017-2018 sezonunda Mağusa’da oynadığımız Göçmenköy maçını asla unutamam. Henüz 18 yaşındaydım ve 5-1 kazandığımız maçta 4 gol atmıştım. O maçı asla unutamam. Geçtiğimiz sezon da pandemi sonrasında Girne Halk Evi’ne attığım golün yeri benim için ayrıdır” dedi.

Dino Peter ve Uğur abi

Ülkedeki yabancı oyuncu kısıtlaması hakkında da görüşlerini paylaşan Yıldıray, “Yabancı futbolcunun kaldırılması bana göre yanlış. İyi olan bir futbolcu herhalükarda yine o formayı alacaktır. Ülkemize çok başarılı yabancı futbolcular geldi. Biz gençler onlardan birçok şey öğrendik. Bence kaldırılması yanlış. Dino Peter ve John Ebuka bana göre ülkenin üzerinde isimlerdi. Her zaman onları seyrederken zevk aldım. Yerli isimlerden de Uğur Gök’ü çok beğeniyorum. 5 yaşında maçlara giderken Uğur abi genç takımdaydı. O zamandan beri çok beğeniyorum ve kendime örnek aldığım bir abimdir. Ayrıca İbrahim Çıdamlı, Tansel Ekingen ve Arif Uysal da beğendiğim oyuncular arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

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