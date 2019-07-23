Olta ve Zıpkınla balık avlama yarışması dün Dipkarpaz Blue Sea sahilinde gerçekleştirildi

KKTC Avcılık Federasyonu tarafından 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri çerçevesinde organize edilen olta ve zıpkınla balık avlama yarışması dün yapıldı.

Düpkarpaz Dipkarpaz Blue Sea sahilinde gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere ödülleri ise yarışlma sonunda düzenlenen törende yetkililer tarafından verilidi.

Zıpkın Takım Dereceleri

1) Boğaztepe Avcılık Atıcılık Birliği

2) Gazimağusa Avcılık Atıcılık Birliği

3) Şirinevler Avcılık Atıcılık Birliği

Zıpkın ferdi dereceler

1) İlker Korkmaz - Batuhan Coşkuner (Boğaztepe Av. At. Birliği)

2) Hasan Ekşici - Hasan Çocuk ( Gazimağusa Av. At Birliği)

3) Kufi Tulga - Tağmaç Gökkasap ( Gazimağusa Av. At. Birliği)

Olta takım

1) Gazimağusa Avcılık Atıcılık Birliği

2) Yenierenköy Avcılık Atıcılık Birliği

3) Dikmen Genç Avcılık Atıcılık Birliği

Bayanlar

1) Ayşe Gündeş

2) Raciye Elkıran

3) Sevilay Gündeş