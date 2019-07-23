banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101917
ALTIN
259.558
DOLAR
5.6864
STERLİN
7.0625
EURO
6.3627
Aranan şahıs tutuklandı
ARANAN ŞAHIS TUTUKLANDI
Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
Ani ölüm: Ölü olarak bulundu
ANİ ÖLÜM
Kayıp şahıs ölü bulundu
Son Dakika
KAYIP ŞAHIS ÖLÜ BULUNDU
banner306
Flaş Haber
Kayıp şahıs ölü bulundu
Kapat

Olta ve Zıpkınla balık avlama yarışması dün Dipkarpaz Blue Sea sahilinde gerçekleştirildi

Olta ve Zıpkınla balık avlama yarışması dün Dipkarpaz Blue Sea sahilinde gerçekleştirildi

23 Temmuz 2019 Salı 08:55
Olta ve Zıpkınla balık avlama yarışması dün Dipkarpaz Blue Sea sahilinde gerçekleştirildi

KKTC Avcılık Federasyonu tarafından 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri çerçevesinde organize edilen olta ve zıpkınla balık avlama yarışması dün yapıldı.

Düpkarpaz Dipkarpaz Blue Sea sahilinde gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere ödülleri ise yarışlma sonunda düzenlenen törende yetkililer tarafından verilidi.

Zıpkın Takım Dereceleri

1) Boğaztepe Avcılık Atıcılık Birliği

2) Gazimağusa Avcılık Atıcılık Birliği

3) Şirinevler Avcılık Atıcılık Birliği

Zıpkın ferdi dereceler

1) İlker Korkmaz - Batuhan Coşkuner (Boğaztepe Av. At. Birliği)

banner317
2) Hasan Ekşici - Hasan Çocuk ( Gazimağusa Av. At Birliği)

3) Kufi Tulga - Tağmaç Gökkasap ( Gazimağusa Av. At. Birliği)

Olta takım

1) Gazimağusa Avcılık Atıcılık Birliği

2) Yenierenköy Avcılık Atıcılık Birliği

3) Dikmen Genç Avcılık Atıcılık Birliği

Bayanlar

1) Ayşe Gündeş

2) Raciye Elkıran

3) Sevilay Gündeş

Anahtar Kelimeler:
Dipkarpaz Blue SeaOlta Ve Zıpkınla Balık Avlama Yarışması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 Temmuz Barış ve Özgürlük bayramı etkinlikleri çerçevesinde yol koşusu Girne’de gerçekleştirildi
20 Temmuz Barış ve Özgürlük bayramı etkinlikleri çerçevesinde yol koşusu Girne’de gerçekleştirildi
TOL kampta
TOL kampta
Orhan ile MTG’den ayrılık kararı
Orhan ile MTG’den ayrılık kararı
MTG harıl harıl
MTG harıl harıl
Levent Soykut anısına oynadılar
Levent Soykut anısına oynadılar
Hamitköy, Türkiye'den stoper deniyor
Hamitköy, Türkiye'den stoper deniyor
Mesarya Erbay’ı aldı
Mesarya Erbay’ı aldı
27. Uluslararası Boğaziçi Yüzme Maratonu’na katılan yüzücümüz Doğukan Ulaç kendi klasmanında ikinci oldu
27. Uluslararası Boğaziçi Yüzme Maratonu’na katılan yüzücümüz Doğukan Ulaç kendi klasmanında ikinci oldu
Efsane’de çalışmalar hızlandı
Efsane’de çalışmalar hızlandı
Barış ve Özgürlük için kulaç attılar
Barış ve Özgürlük için kulaç attılar

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim