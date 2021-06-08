Olta ile balık avlama yarışması yapıldı

Dipkarpaz bölgesinde gerçekleştirilen kıyıda olta ile balık (sokan) avlama yarışmasına ikili gruplar halinde 8 gruptan oluşan toplam 16 sporcu yarıştı. 1.050 TL toplam para ödülünün verildiği Olta ile Balık avlama yarışmasında Mertsan Çakırlı-Kadir Şöför ikilisi birinci olurken, Firuz Aykan-Cengiz Avcı ikinci, Erdal Delibaş-Derviş Avcı ise üçüncü oldu. En büyük balığı tutan ise Mehmet Kızıltan oldu. Olta ile Balık avlama yarışmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara para ödülleri ve kupaları Yıldırım Av Pazarı sahibi Mehmet Yıldırım tarafından verildi.

Olta İle Balık Avlama Yarışmasında Sıralama Şöyle oluştu:

En Fazla Balık Tutan : Mertsan Çakırlı-Kadir Şöför (Kupa+500 TL)

2.Firuz Aykan-Cengiz Avcı (Kupa+300 TL)

3.Erdal Delibaş-Derviş Avcı (Kupa+250 TL)

En Büyük Balık (Mehmet Kızıltan)