Olguner’in ITTF’e mektubu yönetim kurulunda

Bir süre önce ülkemizi ziyaret eden Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) Mali İşler 2.başkanı Petra Sörling’i bir grup Rum masa tenisi severler ITTF’e şikayet etmişler ve bu konuya karşılık White Bank Lefkoşa Veteran Derneği başkanı Fadıl Olguner ITTF başkanına bir ‘mail’ göndermişti.

Mail etkisini sürdürüyor

Geçtiğimiz hafta Kemer’de yapılan Uluslararası Masa Tenisi Veteranlar Turnuvası’nda Petra Sörling ile görüşen Fadıl Olguner,dün basına yaptığı açıklamada ITTF başkanına yazdığı yazının (mail) artarak devam ettiğini belirtti. Olguner’in açıklaması şöyledir: “Sörling KKTC’ye geldiği için Rumların ITTF’e şikayet ettiğini ve bunun üzerine ITTF’in kandisinden açıklama istediğini,ancak mektubun içeriğini bilmediği için nasıl bir açıklama yapacağını bilmediğini ifade etti.Sörling Olguner’e ifadesinde, mektubunu ITTF başkanının diğer yönetim kurulu üyelerine dağıttığını ve Kıbrıs gerçeğini öğrendiklerini vurguladı.Rum Masa Tenisi Federasyonu basşkanı Andreas Georgiou’nun kulis çalışmalarında etkili olduğunu belirten,Sörting,Kıbrıs Türk Tarafının da ITTF ve üye ülkelerine Kıbrıs gerçeğini anlastan çalışmaları sporcu,dernek,kulüp ve federasyon olarak birlikte ama SÜREKLİ yazmaları gerektiğini önerdi.”