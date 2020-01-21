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Olguner çiftlerde Türkiye şampiyonu

Fadıl Olguner geçtiğimiz hafta sonunda Ankara’da yapılan Türkiye veteran masa tenisi turnuvasında şampiyon oldu

Olguner çiftlerde Türkiye şampiyonu

Fadıl Olguner geçtiğimiz hafta sonunda Ankara’da yapılan Türkiye veteran masa tenisi turnuvasında şampiyon oldu

21 Ocak 2020 Salı 21:58
Olguner çiftlerde Türkiye şampiyonu

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Milli veteran masa tenisçimiz Fadıl Olguner geçtiğimiz hafta sonunda Ankara’da yapılan Türkiye veteran masa tenisi turnuvasında,çift erkeklerde Eskişehirli partneri Şenol Altun ile şampiyon oldu.Olguner-Altun çifti 65-69 yaş grubunda çiftlerde oynadıkları 6 maçı da kazanarak,namağlup şampiyonluğa ulaştılar.

Olguner ayni yaş grubunda ferdilerde ise Türkiye dördüncüsü oldu.Olguner dün basına yaptığı açıklamada,sonuçtan çok memnun olduğunu ve üllkeyi iyi temsil ettiğini ve adaya eli boş olarak dönmediği belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Fadıl Olguner
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