Olguner çiftlerde Türkiye şampiyonu

Olguner ayni yaş grubunda ferdilerde ise Türkiye dördüncüsü oldu.Olguner dün basına yaptığı açıklamada,sonuçtan çok memnun olduğunu ve üllkeyi iyi temsil ettiğini ve adaya eli boş olarak dönmediği belirtti.
21 Ocak 2020 Salı 21:58
Fadıl Olguner geçtiğimiz hafta sonunda Ankara’da yapılan Türkiye veteran masa tenisi turnuvasında şampiyon oldu
Olguner ayni yaş grubunda ferdilerde ise Türkiye dördüncüsü oldu.Olguner dün basına yaptığı açıklamada,sonuçtan çok memnun olduğunu ve üllkeyi iyi temsil ettiğini ve adaya eli boş olarak dönmediği belirtti.