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Olaylı maçta kazanan Anadolu Efes

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 95-73 yendi. Lacivert-beyazlılar seride durumu 2-0 yaptı.

05 Haziran 2021 Cumartesi 22:03
Olaylı maçta kazanan Anadolu Efes
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Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride, üçüncü karşılaşma 7 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

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Maçın son çeyreğinde Anadolu Efesli Chris Singleton ile Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu arasında kavga çıktı. Oyun bir süre durduktan sonra, iki takımdan 5'i oyuncu toplam 8 kişi diskafiliye oldu.

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