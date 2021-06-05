Olaylı maçta kazanan Anadolu Efes

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride, üçüncü karşılaşma 7 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.



Maçın son çeyreğinde Anadolu Efesli Chris Singleton ile Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu arasında kavga çıktı. Oyun bir süre durduktan sonra, iki takımdan 5'i oyuncu toplam 8 kişi diskafiliye oldu.