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Olağan Genel Kurul 13 Temmuz’da

Olağan Genel Kurul 13 Temmuz’da

28 Haziran 2019 Cuma 17:40
Olağan Genel Kurul 13 Temmuz’da

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Olağan Genel Kurul 13 Temmuz’da

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Olağan Genel Kurulu 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Derneğin Göçmenköy’de yer alan Genel Merkezi’nde yapılacak olan genel kurul saat 10.30’da başlayacak.

Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından oluşturulacak olan Divan Kurulu ile faaliyet ve mali raporlar okunarak üyelerin onayına sunulacak. Ardından başkanlık seçimi yapılacak. Genel kurul dilek ve temenniler kısmı ile tamamlanacak.

Yapılan açıklamada başkanlığa aday olacak kişilerin tüzük gereği genel kurul tarihinden 48 saat öncesine kadar KTSYD sekreterliğine yazılı başvuru yapmaları gerektiği belirtildi.

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