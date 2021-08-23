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Olağan Genel Kurul 1 Eylül'de!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversite Sporları Federasyonu Seçimli Olağan Genel Kurulu 1 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 18.00 de KKTCUSF idari binasında gerçekleşecek.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:18
Olağan Genel Kurul 1 Eylül'de!

KKTCUSF Başkan adaylarının gerekli evrakları ile birlikte 30 Ağustos 2021 Pazartesi  günü saat 17.00’a kadar federasyon sekreterliğine yazılı  başvuru yapmaları gerekmektedir.

2021 yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu Federasyon tüzüğündeki  üyelik şartlarını yerine getirmiş olan  14 Üniversitenin katılımı  ile gerçekleşecektir.

   Olağan Seçimli Genel Kurul  Gündem

1. Divan Oluşumu

2. 2020-2021 Mali ve Faaliyet raporunun sunumu

3. Tüzük değişikliği hakkında genel kurul üyelerini  bilgilendirme

4. Mali ve Faliyet raporun onaya sunulması

5. Tüzük değişikliğinin onaya sunulması 

6. Başkan adaylarının genel kurula hitabı

7. Başkanlık seçimi

8. Dilek ve Temenniler

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Son Güncelleme: 23.08.2021 15:22
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