Olağan Genel Kurul 1 Eylül'de!

KKTCUSF Başkan adaylarının gerekli evrakları ile birlikte 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar federasyon sekreterliğine yazılı başvuru yapmaları gerekmektedir.

2021 yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu Federasyon tüzüğündeki üyelik şartlarını yerine getirmiş olan 14 Üniversitenin katılımı ile gerçekleşecektir.