Olağan Genel Kurul 1 Eylül'de!

KKTCUSF Başkan adaylarının gerekli evrakları ile birlikte 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar federasyon sekreterliğine yazılı başvuru yapmaları gerekmektedir.
2021 yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu Federasyon tüzüğündeki üyelik şartlarını yerine getirmiş olan 14 Üniversitenin katılımı ile gerçekleşecektir.
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Olağan Seçimli Genel Kurul Gündem
1. Divan Oluşumu
2. 2020-2021 Mali ve Faaliyet raporunun sunumu
3. Tüzük değişikliği hakkında genel kurul üyelerini bilgilendirme
4. Mali ve Faliyet raporun onaya sunulması
5. Tüzük değişikliğinin onaya sunulması
6. Başkan adaylarının genel kurula hitabı
7. Başkanlık seçimi
8. Dilek ve Temenniler