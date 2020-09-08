Oklar hedefe atıldı

Açık alan okçuluk yarışmasında minik yıldız ve gençler kıyasıya mücadele etti

Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen Açık Alan Süperminik, Minik, Yıldız ve Gençler Yarışması tamamlandı.

Önceki gün (5 Eylül 2020 Cumartesi) federasyonun Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içindeki Açık alanında gerçekleşen 2. Açık Alan Süperminik, Minik, Yıldız ve Gençler Makaralı ve Olimpik yay Kategorilerindeki Okçuluk Yarışması Federasyona ait tesis içerisinde ilgi ile izlenerek tamamlandı.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara ödüllerini federasyon yetkilileri tarafından verildi.

Süper Minik Kız;

1. Feyza Çoğun

2. Irmak Erdoğmuş

3. Deniz R. Duran

Süper Minik Erkek;

1. Rüzgar Özselim

2. Mustafa Ç. Özer

3. Özüm Çelik

Olimpik Minik Kız;

1. Damla Akar

2. Tanem Ulvi

3. Aleyna Bakkal

Olimpik Minik Erkek;

1. Artun Gümüşok

2. Çağan Varol

3. Efe Y. Hızlı

Olimpik Yıldız Kız;

1. Naşide S. Parlak



3. Raziye İ. Abiç

Olimpik Yıldız Erkek;

1. Mustafa Soygazi

2. Cemal Ege Lort

3. Ege Erçelik

Makaralı Yay Yıldız Erkek;

1. Yusuf Akar

2. Halil Çelik

3. Sarp Şen

Olimpik Yay Genç Kız;

1. İdal Kutluhan

2. Gülay Araz

3. Manolya Akkor

Olimpik Genç Erkek;

1. Mustafa Alpcan

2. Melih Yağız

3. Berkant Akdemir