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Oklar barış ve özgürlük için atılacak

Akdeniz Spor Birliği, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı sebebiyle kupa organizasyonu düzenliyor.

15 Temmuz 2021 Perşembe 10:43
Oklar barış ve özgürlük için atılacak

İlk kez yapılacak olan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası, Girne bölgesinde gerçekleşecek.

17 Temmuz 2021 Cumartesi günü organize edilecek etkinlik Girne Kalesi’nde saat 14.00’te başlayacak. Akdeniz Spor Birliği’nin etkinliği 18.30’da yapılacak kortej ve meşale yürüyüşünün ardından 19.00’da Girne Kordon Boyu Atatürk Büstü önündeki ödül töreni ile sona erecek.

Hedef okçuluk sporunun yaygınlaşması

Okçuluk sporunun yaygınlaştırılması ve bu vesile ile tarihi yerlerin de daha fazla göz önüne getirilmesi maksadı ile yapılacak etkinlik aynı zamanda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’ndaki mücadeleye de atıfta bulunacak ve milli mücadeledeki dayanışma vurgulanacak. Etkinlik Akdeniz Spor Birliği, Başbakanlık, Girne Belediyesi, Vakıflar İdaresi, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Okçular Vakfı işbirliğinde düzenlenecek.

“Tüm halkımızı bekleriz”

Akdeniz Spor Birliği söz konusu organizasyon ile ilgili olarak bu tarz organizasyonları düzenleme konusunda kulüp olarak büyük çaba içerisinde olduklarını ve hem okçuluk sporunun adada yaygınlaşması hem de tarihi yerlerin bu tarz etkinliklerle göz önünde olması için Okçuluk Kupası’nı organize ettiklerini söyledi. Okçuluk sporunun hem izlemesi keyifli hem de görsel olarak bu tarz organizasyonlara yakıştığını kaydeden kulüp, halkı ve okçuluk sporunu sevenleri organizasyonda görmekten büyük mutluluk duyacaklarını açıkladı.

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