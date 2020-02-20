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Okçuluktan “ekonomik” tedbir

Okçuluk Federasyonu verilen bütçenin açıklanan faaliyetlere yetmemesi nedeniyle faaliyetleri azaltma kararı aldı

Okçuluktan “ekonomik” tedbir

Okçuluk Federasyonu verilen bütçenin açıklanan faaliyetlere yetmemesi nedeniyle faaliyetleri azaltma kararı aldı

20 Şubat 2020 Perşembe 22:28
Okçuluktan “ekonomik” tedbir
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Okçuluk Federasyonu başkanı Ferdi Çiftçi’nin çağrısı üzerine önceki akşam Federasyona ait İdari binada yapılan olağan dışı Yönetim Kurulu Toplantısında Federasyonun 2020 Yılı Faaliyetleri ve organizasyonları ile ilgili olarak daraltma kararı aldı.

Federasyon başkanlığından yapılan açıklamada 2017 Yılı sonrasında Federasyon Yönetiminin gerek tesis, bina tadilatları, seminer ve sekreterlik binalarının yapımı ve kazandırılması, kurslar ve eğitimciler yetiştirme , gerekse yapılanma ile ilgili olarak üst seviyede fedakarlıklar yaptığı belirtildi.

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Açıklamada 2020 yılı için önceden belirlenerek resmi web ve sosyal sitelerinde duyurduğu faaliyet programındaki Yarışma organizasyonları, kurs, seminerler ve faaliyetler için Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından belirlenip kuruma verilmesi öngörülen 2020 yılı katkı payının yetersiz olduğu, ve yapılmasının mümkün olmadığı açıklandı

Federasyonun talep ettiği ve hazırlanarak Spor Dairesine verilen kapalı alan projesinin hayata geçmemesinin motivasyonu ve faaliyetleri olumsuz etkilediği belirtilen açıklamada “tüm gelişmeler ışığında Yönetim kurulu olarak yıl boyunca yapılacak olan kapalı ve açık alan yarışma organizasyonlarını azaltılarak, Federasyon için ayrılan bütçe miktarının yıl sonuna kadar yetecek şekilde yenidn düzenleme yapılmasına karar verilmiştir” denildi.

Verilen bütçe ile yurt dışı temaslarının imkansız olduğu, Ulusal organizasyonlarda ise 2020 sonuna kadar dengeli ve mevcut bütçenin yetebilecek şekilde yeniden düzenleneceği belirtilerek geriye kalacak olan miktarın da başarılı sporculara ödül olaraak verilmesinin planlandığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Okçuluk Federasyonu Bütçe
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