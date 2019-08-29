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Okçuluk’ta ŞOK karar

Yönetim istifa etti

Okçuluk’ta ŞOK karar

Yönetim istifa etti

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:51
Okçuluk’ta ŞOK karar

Okçuluk Federasyonu yönetim kurulu dün akşam gerçekleştirdiği toplantıda istifa etme kararı aldı.

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(28 Ağustos 2019 Çarşamba) dün akşam yapılan çağrı üzerine gerçekleşen olağanüstü Yönetim kurulu toplantısında Okçuluk Federasyonu Başkan ve Yönetim kurulu üyeleri istifa kararı aldılar;
Federasyon tarafından yapılan yazılı açıklamada gerekçelerle birlikte istifa kararı açıklandı.

Kararda Okçuluk Federasyonu Kurumunun 2 yılı aşkın bir süredir faaliyetlerinin, tesis düzenlenmesi ve sürdürülebilirliğinin ülke sporuna katkılarının büyük derecede fedakarlıklarla bu seviyeye gelebildiğini, bundan sonraki süreçte Kurumun devamlılığının ve faaliyetlerinin Spor Dairesi Müdürlüğüne bir raporla sunulması ile Daire tarafından alınan karar doğrultusunda devam edebileceğini, yönetim kurulu görevlerine devam etmeme kararı alındığından dolayı Federasyona ait tüm sosyal medya hesapları ve web sitesinin 31 Ağustos 2019 tarihinden itibaren kullanıma kapatılacağı, Federasyon bina, tesis ve tüm demirbaş ile mali hesaplamaların yapılarak 12 Eylül 2019 tarihinde bağlı bulunulan Daireye teslim edileceği bildirildi.

Federasyon Başkanı Ferdi Çitçi’nin yaptığı açıklama şöyle:
2017 Yılı Temmuz ayı itibarı ile üstlenmiş olduğum Federasyon Başkanlığı görevime ben ve Yönetim Kurulu üyelerim son verme kararı almış bulunmaktayız.
Kurumumuzun bu güne kadar ciddi fedakarlıklarla bu seviyeye gelebildiği gözle görülür ve tartışılmazdır. Okçuluk sporunda ülkemizde gelinebilecek son noktanın bu olduğu kanaatindeyim, Kurumun bu seviyenin üzerine çıkabilmesinin fedakarlık gösteren bir kısım insan ve her şeyden ödün vererek bu bağlamda çalışmasıyla bundan sonraki süreçte başarılabileceğine inancım kalmamıştır.
Sonraki süreçte Federasyona bağlı bulunan Kulüp, Birlik ve Dernekler ile bireysel sporcuların faaliyetlerin Spor Dairesi ile istişare edilerek devam edilebilecektir. Spor Dairesi Müdürlüğüne hazırlayıp sunulacak ayrıntılı raporda bu doğrultuda belirtilen 12 Eylül 2019 tarihine kadar üzerimdeki sorumlulukları devam ettireceğim, Kurumla olan bağıma son vereceğimi ancak önümüzdeki süreçte Okçuluk sporuyla ilgili olarak kendi Okçuluk Derneğimi kurarak yurt dışında sporcu ve Antrenörlük hayatımı sürdürmek niyetinde olduğumu ve çalışmalarıma en erken zamanda devam edeceğimi siz değerli dostlarıma bildirir, Süreçte gerçek anlamda yanımda bulunan başta ailem, Yönetim kurulu üyesi dostlarım ve bana yardımlarını hiç tereddüt etmeden esirgemeyen belli başlı Kulüp, Dernek, birlik yetkili ve sporculara, Spor basını ile ailem ve bunun dışında diğer Kurum ve kuruluşlara hürmet, teşekkür ve saygılarımı sunarım.

Anahtar Kelimeler:
Kktc Okçuluk Istifa
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