Okçuluk - Tenis işbirliği

KKTC Okçuluk Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde kendi kullanımlarında bulunan alanlarda yer değişikliğine gitme kararı alarak işbirliği protokolü imzaladı.

Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan’ın huzurunda ve şahitliğinde gerçekleştirilen işbirliği protokolüne, KKTC Okçuluk Federasyonu Başkanı Ferdi Çiftçi ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu imza koydu.

Yapılan işbirliğinin son derece önemli ve diğer federasyonlara örnek niteliği taşıdığını ifade eden Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, yer değişikliği sonrasında her iki federasyonun da kompleks içerisinde daha rahat kullanım alanları elde ettiğini söyleyerek, her iki başkana da işbirlikleri için teşekkür etti.

Okçuluk Federasyonu başkanı Ferdi Çiftçi yaptığı açıklamada uluslarası standartlara uygun tesis hazırlanması ve temellerinin atılmaya başlanacağı ve Ekim sonuna kadar kapalı alan projesinin de tamamlanacağını kaydetti.