Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bizim sorunumuz adaletsizlik!
Bizim sorunumuz adaletsizlik!
Üst kurul yetkileri gözden geçirilmeli
Üst kurul yetkileri gözden geçirilmeli
UBP'nin büyük sınavı
UBP'nin büyük sınavı
Oxford-Gen-Aşı-Devlet
Oxford-Gen-Aşı-Devlet
banner376

Okçuluk göz kamaştırıyor

05 Ocak 2021 Salı 18:36
Okçuluk göz kamaştırıyor
banner337
banner351

Ferdi Çiftçi başkanlığındaki KKTC Okçuluk Federasyonu kaliteli müsabakalara imza atmaya devam ediyor

2017 yılı Temmuz ayında iyi bir ekiple göreve gelen Çiftçi ve ekibi adeta yaptıkları çalışmalar, dış temas ve organizasyonlarla göz kamaştırmaya devam ediyor.

Ferdi Çiftçi, çok iyi ve kaliteli bir camiaya sahip olduğunu belirtirken, göreve geldikleri günden itibaren özveri ile çalıştıklarını kaydetti.

Faaliyetler planlandığı gibi

Federasyon açık ve kapalı alan yarışmalarının devamlı olarak yapıldığını ve başarılı olan sporcuların tümünün, her yarışma sonrası madalya ile ödüllendirme ve para ödülü verilerek onure edilmeleri yanında yurt dışı temasının da sağlandığını kaydetti.

Salon ihtiyacımız var

Okçuluk Federasyonu başkanı Ferdi Çiftçi geçen süreçte Federasyon idari binasının ve yarışma alanlarındaki eksiklerin giderilerek bakım onarımlarının yapıldığını belirterek “ihtiyacımız olan kapalı ve okçuluğa ait olan bir salon. İnşallah bunu da başarırız” dedi.

Sayımız artarak devam ediyor

Federasyonumuza bağlı 300 sporcu, Antrenör, Hakem ve kurullarda görevli  akreditasyon kaydı girişi, 15 ve üzeri  Aktif Okçuluk kulüp, Dernek ve Birlik bulunduğunu belirten Ferdi Çiftçi, bu sayının doğal olarak artış göstererek devam edeceğini kaydetti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Ferdi çiftçiKktc Okçuluk Federasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antep Ankaragücü’nü yendi 2-0
Antep Ankaragücü’nü yendi 2-0
Yüzmede yükselen değer
Yüzmede yükselen değer
Osman Dumlupınar formasını giydi
Osman Dumlupınar formasını giydi
Meliz voleybolu bıraktı
Meliz voleybolu bıraktı
Eray gollerine devam etti
Eray gollerine devam etti
Cimnastikçiler salonlara dönüyor
Cimnastikçiler salonlara dönüyor
Şükrü devam ediyor
Şükrü devam ediyor
Kısa zamanda büyük başarı
Kısa zamanda büyük başarı
Sapsızoğlu projelerini açıkladı
Sapsızoğlu projelerini açıkladı
Araba talihlisine ulaştı
Araba talihlisine ulaştı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner385

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim