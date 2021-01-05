Okçuluk göz kamaştırıyor

Ferdi Çiftçi başkanlığındaki KKTC Okçuluk Federasyonu kaliteli müsabakalara imza atmaya devam ediyor

2017 yılı Temmuz ayında iyi bir ekiple göreve gelen Çiftçi ve ekibi adeta yaptıkları çalışmalar, dış temas ve organizasyonlarla göz kamaştırmaya devam ediyor.

Ferdi Çiftçi, çok iyi ve kaliteli bir camiaya sahip olduğunu belirtirken, göreve geldikleri günden itibaren özveri ile çalıştıklarını kaydetti.

Faaliyetler planlandığı gibi

Federasyon açık ve kapalı alan yarışmalarının devamlı olarak yapıldığını ve başarılı olan sporcuların tümünün, her yarışma sonrası madalya ile ödüllendirme ve para ödülü verilerek onure edilmeleri yanında yurt dışı temasının da sağlandığını kaydetti.

Salon ihtiyacımız var

Okçuluk Federasyonu başkanı Ferdi Çiftçi geçen süreçte Federasyon idari binasının ve yarışma alanlarındaki eksiklerin giderilerek bakım onarımlarının yapıldığını belirterek “ihtiyacımız olan kapalı ve okçuluğa ait olan bir salon. İnşallah bunu da başarırız” dedi.

Sayımız artarak devam ediyor

Federasyonumuza bağlı 300 sporcu, Antrenör, Hakem ve kurullarda görevli akreditasyon kaydı girişi, 15 ve üzeri Aktif Okçuluk kulüp, Dernek ve Birlik bulunduğunu belirten Ferdi Çiftçi, bu sayının doğal olarak artış göstererek devam edeceğini kaydetti.