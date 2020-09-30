Okçuluk Federasyonu’ndan örnek etkinlik

Okçuluk Federasyonu sosyal sorumluluk projesi kapsamında 10 Ekim Cumartesi günü Kalkanlı Yaşam Evi’nde tamirat ve tadilat çalışması yapacak.

Federasyon başkanı Ferdi Çiftçi yaptığı açıklamada Kalkanlı Yaşam Evi’nin ihtiyacı bulunan bazı tamirat ve tadilat işleri ile çevre temizliği işleri için okçuluk Federasyonu bünyesindeki sporcular antrenör ve hakemlerden oluşan gönüllü kişilerle 10 Ekim Cumartesi günü çalışma yapacaklarını açıkladı.

Çiftçi halkın da bu sosyal sorumluluk projesine destek vererek katılabileceklerini belirterek 10 Ekim Cumartesi günü gönüllüleri saat 09:00’da Kalkanlı Yaşam Evi’ne davet etti.