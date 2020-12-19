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Okçuluk Federasyonu'ndan duyuru

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Okçuluk Federasyonu Yönetim kurulu yazılı açıklama yaptı..

19 Aralık 2020 Cumartesi 11:20
Okçuluk Federasyonu'ndan duyuru
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Okçuluk Federasyonu Yönetim kurulu yazılı açıklaması şu şekilde:

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"Artan Covid-19 sağlık sorunu ve sağlık üst kurulunun almış olduğu önlemlerle birlikte, bağlı bulunduğumuz Spor Dairesine yapılan talebimizin cevapsız kalarak, sözlü geri  bildirimle;  ilçelerimizde faaliyet gösteren  Kulüp, Dernek ve  Birliklerimiz için kapalı spor salonlarının Okçuluk sporuna dair  Antrenman ve Organizasyonların yapılmasında kullanıma  uygun görülmemesi  sebebi  ile 2021 yılı Nisan ayına kadar faaliyetlerimizi iptal etme kararı aldık.

 2021 Yılı için bireysel olarak faaliyet yapmak talebinde bulunan Kulüp Dernek ve Birliklerimize gerekli talep yazılarını Federasyon sekreterliğine bildirmeleri durumunda Organizasyon izninin, şartları belirtilerek, Yönetim Kurulumuz tarafından  verileceği kararı alınmıştır. Federasyonumuza kayıtlı mevcut lisans kaydı bulunan sporcularımızdan,

01 Nisan 2021 tarihine kadar vizeleme ücreti alınmayacağını bildirir, saygılarımızı sunarız."

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Anahtar Kelimeler:
Okçuluk Federasyonu
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