Okçuluk Federasyonu genel kurulu 10 Temmuz’da

Başkan Ferdi Çiftci’nin istifa etmesiyle olağan genel kurul tarihini belirleyen Okçuluk Federasyonu yönetimi olağan genel kurul tarihini de belirledi.

Kıbrıs Türk SPor Yazarları Derneği konferans salonunda yapılacak olağan genel kurul saat 17.00’de başlayacak.

Divanın oluşumunun ardından faaliyet ve mali raporların okunarak onaya sunulmasının ardından başkan adaylarının üyelere projelerini aktarması için konuşmaları gerçekleşecek.



Federasyondan yapılan açıklamada başkanlığa aday olacak kişilerin 2 Temmuz mesai bitimine kadar federasyon genel sekreterliğine gerekli evraklarla başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.

